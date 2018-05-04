Beşiktaş'tan Mete Kalkavan isyanı !

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ertelenmesiyle ortaya çıkan kriz, Beşiktaş’ta çok yönlü sorgulanıyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler olup bitenleri şöyle değerlendiriyor: Federasyon hükmen mağlubiyeti gerektiren hukuki sebepleri yeterince anlatamadı. İnsanların gözünün içine baka baka bütün olup, bitenler yaşananlar yok sayılamaz. Alınan kararın tutarsızlığını görmek için hukukçu olmaya gerek yok. Hakem maçı güvenlik nedeniyle tatil ettiğini raporunda belirtmiş. Olayın ‘Kan var mı yok mu’ tartışmasına çekilmesi gerçekten çok büyük ayıp.

İHMALİ OLAN HAKEM VERİLİR Mİ!

Fenerbahçe’ye 1 milyon TL para cezası ve 3 maçlık ceza 19’uncu maddeden verildi. Ancak hakemin tehir kararının ve tuttuğu raporun yanlış olduğu söylenerek 20’nci maddeden kaldığı yerden maçın devam etmesi kararı verildi. Ve sonra o raporu kusurlu olan hakem Mete Kalkavan, maçın kalan bölümünü yönetmesi için atandı. Kararlarının ve raporlarının kusurlu olduğunu düşündüğün hakemi nasıl yeniden görevlendirirsin. Mevzuatta böyle bir zorunluluk yok. Yani Beşiktaş sahaya çıkmış olsa böyle zan altında bırakılmış bir hakem nasıl sağlıklı kararlar verir. Tarafsız bir yönetim içerisinde olması mümkün değil.

SİRKTE DEĞİLİZ, HELE PALYAÇO ASLA

Bu kadar tutarsız bir karar nasıl verilebiliyor. Burası sirk değil. Biz de palyaço değiliz. Başına vur oynasın, başına vur dursun. İşin ucunda milyon dolarlık yatırımlar var. Kurallar, yönetmelikler var. Bunu siyasetle ilişkilendirmeye çalışanlar var. Öyle bir şey yok. Gelişen olaylardan etkilenerek verilmiş yanlış kararlar var. Görüntü var, ifade var, raporlar var. Alınan karar hukuki değil, vicdani değil, idari olarak da doğru değil. Bunları tarih yazacak.