Beşiktaş'tan seçim açıklaması

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

“Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 09 Eylül 2018 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır.

09 Eylül 2018 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

Açılış

Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Başkan adaylarının programlarını takdimi

Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi

Kapanış

Not: Sicil No'su 31636'e kadar olan (31636 dahil) ve 2017 yılı aidatları 09 Ağustos 2018 günü çalışma saati bitimine kadar (Tüzük madde 18 B fıkrası uyarınca) kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Sayın üyelerimizin kimlikleri ile kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.”