Beşiktaş'tan Sosa hamlesi

Karadeniz ekibinde Nisan ayı başında seçimli olağanüstü kongre yapılacağı için şu anda harekete geçmeyen siyah-beyazlıların, bordo-mavililerdeki seçim bittikten sonra düğmeye basacağı ifade edildi.

Arjantinli oyuncu, gelecek sezon Trabzonspor'dan yıllık 3 milyon 320 bin Euro alacak. Siyah-beyazlıların, FIFA tarafından, oyuncuları Bero'nun bonservis taksidini yatırmadıkları için bir dönem transfer yasağı verilen ve UEFA ile de mali fair-play konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililere Sosa'yı kendilerine kiralamalarını teklif edecekleri öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, yapılacak görüşmede Sosa'nın yıllık ücretinin 2 milyon Euro'sunu ödemeyi önereceği, kalan ücretin ise bordo-mavililer tarafından verilmesini isteyeceği kaydedildi. Arjantinli oyuncunun da Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.