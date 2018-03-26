  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 26 Mart 2018 16:00

Beşiktaş'tan Sosa hamlesi

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'da top koşturan eski futbolcuları Jose Sosa'yı gelecek sezon kadrosuna katmak istediği ve bu amaçla bordo-mavililerin kapısını çalacakları belirtildi.

Beşiktaş'tan Sosa hamlesi
A+ A-

Karadeniz ekibinde Nisan ayı başında seçimli olağanüstü kongre yapılacağı için şu anda harekete geçmeyen siyah-beyazlıların, bordo-mavililerdeki seçim bittikten sonra düğmeye basacağı ifade edildi.

Arjantinli oyuncu, gelecek sezon Trabzonspor'dan yıllık 3 milyon 320 bin Euro alacak. Siyah-beyazlıların, FIFA tarafından, oyuncuları Bero'nun bonservis taksidini yatırmadıkları için bir dönem transfer yasağı verilen ve UEFA ile de mali fair-play konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen bordo-mavililere Sosa'yı kendilerine kiralamalarını teklif edecekleri öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, yapılacak görüşmede Sosa'nın yıllık ücretinin 2 milyon Euro'sunu ödemeyi önereceği, kalan ücretin ise bordo-mavililer tarafından verilmesini isteyeceği kaydedildi. Arjantinli oyuncunun da Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Yeni Şafak

sosa , son dakika beşiktaş haberleri , trabzonspor , beşiktaş , beşiktaş haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM