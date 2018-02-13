Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: Kim ister...

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anderson Talisca'nın çıkışa geçtiğini belirterek, "İkinci yarı başladıktan sonra müthiş katkısı var. Her maç çok iştahlı, çok istekli ve keyif veriyor. Herkesin hayatında iniş çıkışlar oluyor. Buradaki keskin dönüşte en önemli dokunuş Şenol Güneş'e ait. Attığı golden sonra hocaya doğru koşması bunun göstergesi. Şenol Güneş ile baba oğul gibi oldular. İki senedir bizimle beraber, müthiş katkı sağlıyor. Beşiktaş onu, o Beşiktaş'ı seviyor. Talisca gibi bir futbolcuyu kim kaybetmek ister. Bu oyuncuyu, bütçe çerçevesinde elimizde tutmak için uğraşacağız. Talisca'yı Beşiktaş'a kazandırmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Messi ile yarışa girse kim kazanır bilmiyorum"

Talisca'nın yeteneklerini sergilediğinde muhteşem bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Albayrak, "Kötü oynadığında tahammül edilmiyor, iyi oynadığında tadından yenilmiyor. Serbest vuruştan attığı golde de kalitesini gösterdi. O mesafeden serbest vuruşta gol atabilecek iki oyuncu var: biri Messi öbürü de Talisca... İkisi yarışa girse kim kazanır bilmiyorum." şeklinde konuştu.

"Vagner Love ve Negredo farklı meziyette futbolcular"

Beşiktaş formasıyla ilk gollerini Kardemir Karabükspor maçında atmayı başaran Vagner Love'ın Alvaro Negredo ile büyük bir rekabete başlayacağından bahseden Metin Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vagner Love ve Negredo farklı meziyette futbolcular. Negredo bu takımın bir parçası. Golcü özelliği olduğu için herkes beklenti içinde ama şanssız bir dönem geçiriyor. Buna rağmen psikolojik olarak hiç düşmedi. Taraftarların da büyük desteği var. Vagner Love ve Negredo arasında ciddi bir rekabet olacak ve formayı hoca verecek."