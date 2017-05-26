Beşiktaş'tan taraftarlarına kötü haber !

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in puan kaybetmemesi halinde deplasmanda oynanacak olan Gaziantepspor’u mağlup ederse 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla kapatacak.

Bu önemli maç öncesinde Gaziantepspor ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, stadın üçte birini kendi taraftarlarına ayrılmasını sağlamıştı. İstanbul’da kalan Siyah-Beyazlı taraftarlar ise, Vodafone Arena’ya bir dev ekranın kurulmasını talep etmişti. Ancak taraftarara kötü haber geldi.

Beşiktaş Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Vodafone Arena’ya dev ekranın kurulmayacağını açıkladı. Beşiktaş’ın yaptığı açıklama şöyle;

“Bilgilendirme: Gaziantepspor-Beşiktaş maçının Vodafone Arena’da dev ekranda yayını olmayacaktır. Taraftarlarımızı son deplasmanımıza bekliyoruz.“