Bilal Başaçıkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması !

Feyenoord forması giyen gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu, dün Dirk Kuyt’ın jübilesinde forma giyen isimler arasındaydı.

Hollanda Milli Takımı ile Feyenoord’un karşı karşıya geldiği maç 3-2 Hollanda’nın üstünlüğüyle sonuçlanırken Feyenoord’un gollerinden birini Bilal atmıştı.

Edwin van der Sar’a şık bir gol atan 23 yaşındaki oyuncu, mücadelenin ardından Hollanda basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Voetbal Primeur’un sorularını yanıtlayan Bilal, Feyenoord’daki geleceğine ilişkin olarak “Daha fazla süre almak istediğimi söylemiştim. Formda olmak için daha çok oynamak zorundayım.” ifadelerini kullandı.

Her 6 maçta 20 dakika oynayarak forma giremeyeceğini vurgulayan Başaçıkoğlu, Beşiktaş‘a transfer olacağına yönelik dedikodular hakkında da konuştu.

Kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini belirten Siyah Beyazlılar’a gidip gitmeyeceğine yönelik soruyaysa şu şekilde yanıt verdi:

“Bu konu hakkında bir şey söylememeyi tercih ediyorum.”

Gurbetçi futbolcunun gülerek verdiği bu yanıt sosyal medyanın gündemine otururken Beşiktaş’a geleceğine yönelik dedikoduları da güçlendirdi.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 26 maçta 7 gol, 6 asist kaydeden Bilal, sağ kanat mevkiinde forma giyiyor.

1995 doğumlu orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor.