Bilic’ten ilginç gönderme ! Justin Bieber...

West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic, futbol endüstrisinde boy gösterenlerin kazandığı paraların absürt olduğunu ilginç bir karşılaştırma ile örnekledi.

Nova TV’ye konuşan Beşiktaş’ın eski antrenörü Bilic, “Futbolda dönen paralar absürt seviyelerde. Diğer sporlarda ve şov dünyasında da böyle ama böyle olmamalı.” sözlerini kullandı.

Müziğe yakın ilgi duyan ve gitarist olan Hırvat teknik adam, “Justin Bieber gibi biri Rolling Stones’dan daha fazla para kazanıyor. Led Zeppelin ya da Elvis Presley’i saymıyorum bile.” ifadeleriyle ilginç bir karşılaştırma da yapmış oldu.

Bilic sözlerini “Her şeyin suyu çıktı. Artık hiçbir şey normal değil.” diyerek bitirdi.