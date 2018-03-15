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  4. 15 Mart 2018 14:37

Bir devir sona erdi ! 10 yıllık programa veda...

NTV Spor'un el değiştirmesinin ardından 10 yıldır yayınlanan Spor Servisi programı, son yayınını yaptı.

Bir devir sona erdi ! 10 yıllık programa veda...
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NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programının ünlü futbol yorumcuları Mehmet Demirkol ve Fuat Akdağ’ın yaklaşık 10 yıldır devam ettirdiği program bugün son yayınını gerçekleştirdi. Programın sonunda Fuat Akdağ, ‘yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalın’ derken, Mehmet Demirkol ise ‘en yakın zamanda görüşmek dileğiyle hoşçakalın’ ifadelerini kullandı.

Spor Servisi programıyla özdeşleşen ve canlı yayın sırasından masanın üzerinde yer alan kalemlik ve içindeki sarı kalemler sosyal medyada paylaşıldı. NTVSpor’dan Emek Ege, ”Biraz önce Spor Servisi’nin son programını geride bıraktık… 10 yıl binlerce program ve tek bir kalemlik.” notuyla bir tweet paylaştı.

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