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  4. 16 Haziran 2017 20:04

Bruma’nın menajerinden Türkiye itirafı

Galatasaray'ın Leipzig'e sattığı Bruma'nın menajerinden Türkiye ile ilgili flaş sözler geldi.

Bruma’nın menajerinden Türkiye itirafı
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Almanya’nın Leipzig kulübü ile anlaşan Bruma’nın menajeri gider ayak bombaladı.

Portekizli genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması nedeniyle Leipzig’i seçtiğini söyleyen Catio Balde, Bruma’nın Türkiye’de kendisini göstermekte sıkıntı yaşayacağı için gittiğini belirtti. Leipzig transferinin perde arkası hakkında açıklamalarda bulunan Balde, Türkiye hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İşte Balde’nin o açıklamalar:

“Alman kulübü yaklaşık 6 aydır Bruma ile ilgileniyor. Almanya dışında Fransa ve İngiltere’den de teklifler vardı. Ancak en ciddi teklif ve ısrarcı talep Leipzig'den geldi. Bruma için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli. Kendisi de bunu istiyordu. Ayrıca Leipzig'de genç futbolcular üzerinde ısrar ediliyor. Bruma'nın Türkiye'de oynaması Portekiz milli takımına seçilmesi için avantajlı bir durum değildi. Aksine dezavantajlıydı ve bunu da yaşadı. Şimdi kendisini daha iyi gösterecek. Çünkü hem Leipzig'de, Almanya'da oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bruma için bu önemli bir avantaj…”

Leipzig , bruma , menajer , galatasaray