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  4. 15 Mayıs 2018 14:05

Burak Yılmaz için bomba iddia !

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi.

Burak Yılmaz için bomba iddia !
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Siyah-beyazlı yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in geçen sezon da çok istediği ancak taraftar tepkisinden çekinerek transferi gerçekleştirmediği yıldız futbolcu ile yeniden temasa geçerek gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

Bu transferde Beşiktaş'ın kasasından bonservis ücreti olarak 4 milyon Euro çıkacak ama Trabzonspor'un kasasına 1 milyon Euro girecek. Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro'yu, Karadeniz ekibinden alacağı bulunan deneyimli futbolcuya ödeyecek. Transferin resmileşmesi durumunda Burak Yılmaz 10 yıl sonra yeniden Beşiktaş forması giyecek.

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