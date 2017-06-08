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  4. 08 Haziran 2017 20:06

Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından asılan bayrakların sökülmek istenmesi gerginlik yaşattı.

Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
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Siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda elde ettiği şampiyonluğunun ardından Bursa merkezinde kutlamalar yapılmazken, Gemlik ilçesinde ise asılan dev Beşiktaş bayrakları tepki çekmişti.

Bursasporlu taraftarların belediyeye tepkilerinin ardından akşam saatlerinde itfaiye ekipleri, aldıkları talimat doğrultusunda bayrakları indirmeye çalıştı. İlçede yaşayan Beşiktaş taraftarları ise bu duruma tepki gösterince Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de takviye olarak olay yerine geldi.

"Biz de timsah heykelini istemiyoruz"

Bayrakların asıldığı caddede toplanan Gemlik Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, bayrakların indirilmemesini istedi. Bir taraftarın "O zaman biz de timsah heykelinin kalkması için dilekçe vereceğiz" sözleri çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Taraftarların yoğun tepkilerinin ardından itfaiye ve belediye ekipleri bayrakları indirmeden ilçe merkezinden ayrıldı.

bursa , beşiktaş , bayrak