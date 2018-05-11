Buz Hokeyi Federasyonu’ndan olay paylaşım !

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.

Maçın ardından Sarı Lacivertliler büyük üznütü yaşarken, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na ait Twitter hesabından atılan bir tweet ortalığı karıştırdı.

İşte TBHF’nin Twitter hesabından yapılan açıklama:

“Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca sonuç böyle oluyor.”

Tepkilerin artmasının ardından Federasyon’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Atılan tweette, “Amacımız içerisinde şiddetin hiçbir türlüsünün barınmadığı bir spor camiasına vurgu yapmaktı. Bu amaçla işin içerisine biraz mizah kattık. Maksadını aşan, kitleleri üzen veya bir tarafa mal edilen söylemler üzerine özürü bir borç biliriz.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Federasyon Başkanı Halit Albayrak da konu ile ilgili gerekilenin yapılacağını duyurdu.