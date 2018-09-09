Caner Erkin'den o yorumcuya sert yanıt !

A Spor televizyonunda yayımlanan “Artı Futbol” programında, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin tartışıldı. Yorumcu Turgay Demir, "Caner Erkin'in olmadığı milli takımda Hasan Ali Kaldırım'ın oynamasını futbol mantığıyla açıklayamazsınız" derken bir diğer yorumcu Emre Bol ise "Atatürk, ‘sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim’ dedi. Caner Erkin, çevik. Zeki ve ahlaklı kısmı milli takıma yakışmıyor" eleştirisinde bulundu.

“CANIM ATAM.. SADECE İZİNDEN GİTMEKLE YETİNMEDİM”

Emre Bol’un bu sözlerine Caner Erkin’den yanıt geldi. Erkin, sosyal medya üzerinden yaptı açıklamada “Canım Atam.. Sadece izinden gitmekle yetinmedim, sana gönül vermiş biri olarak, senin adınla,sözünle ,beni vurmaya çalışan cahillere, yine senin sözünle cevap vermek isterim !!.. Susuyorsak efendiliğimizdendir.. yoksa altı boş, ön yargılara, hukuksal olarakta, birey olarakta cevabım hazırdır!” ifadelerini kullandı.

“AMA SEN SAMİMİ DEĞİLSİN EMRE BOL”

Caner Erkin açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Ben sahada hırsımla, kendimce adaletimle varoldum cevabımda yaptığım asistler ve oynadığım futboldur.. kimseye boyun eğmedim, eğmemde! inandığım doğrunun arkasında oldum, yanlız kalmaktan da korkmadım.. şükür, arkamda kocaman bir camia var !! benim ahlakımı sorgulaman için, seni kim bilir kişi seçti..! bu işin bekçisimisin.....? ‘Cumhuriyet fikir sahibi serbestliği taraftarıdır. samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız’ ama sen samimi değilsin Emre bol !! samimi olsan adil olursun, bana yapılan haksızlıkları da konuşursun ..ama şimdi sayemde konuşulcaksın hadi buda benim sana Eyvallahım olsun!”