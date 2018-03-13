Caner Erkin'e hapis istemi

Spor Toto Süper Lig 23 Ekim 2017 tarihinde Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Caner Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a yönelik hareketleri gündeme oturmuştu. Karşılaşmanın 87. dakikasında sinirli bir şekilde Mete Kalkavan’ın arkasına giden Caner Erkin, küfür de içerdiği belirtilen sert bir itirazda bulunmuştu. Hakem Mete Kalkavan’ın kart göstermediği milli futbolcu, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı ani bir kararla kamera görüntülerinden 6 maç ceza almıştı.

Ancak Caner Erkin’in bu olayla ilgili cezası 6 maçla kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Savcılığı, 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında Caner Erkin hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Caner Erkin’in, savunmasında “Hakeme yönelik hakaret kastım yoktu” dediği öğrenildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede Caner Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a sinkaflı küfür ettiğinin sabit olduğunu belirterek, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede Caner Erkin’in hakem Mete Kalkavan’a sinkaflı küfür ettiğinin sabit olduğunu belirterek, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Erkin, Asliye Ceza Mahkemesi’nde iddialara ilişkin hakim karşısına çıkacak.