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  4. 08 Mayıs 2017 20:19

Canlı yayında ırkçı küfürü duyunca...

1-1 biten Torino derbisi sonrası Juventus'un Faslı savunmacısı Benatia'ya canlı yayında ırkçı küfür edildi.

Canlı yayında ırkçı küfürü duyunca...
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İtalyan futbolu bir başka ırkçı saldırıyla daha gündeme geldi.

Torino ile oynadıkları ve 1-1'lik skorla noktalanan derbi sonrası RAI adlı televizyon kanalına bağlanan Juventus'un defans oyuncusu Mehdi Benatia, canlı yayında ırkçı küfüre maruz kaldı.

Televizyon başındaki seyircilere yansımayan hakareti kulaklıktan duyan Faslı stoper duraksadı ve, "Onu kim söyledi? Birinin arka tarafta konuştuğunu duydum. O kimdi? Bir hakaret duydum!" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay sonrası programın sunucusu, teknik sıkıntıları bahane ederek röportajı kısa kesti.

Juventus'un basın sözcüsü, Benatia'nın yayında ırkçı bir küfür duyduğunu açıklarken, RAI adlı TV kanalı olaydan ötürü özür bildirisi yayınladı.

Son dönemde yaşanan ırkçı saldırılarla gündeme gelen Çizme futbolunda geçtiğimiz günlerde ise taraftarların ırkçı sözlerine maruz kalan Pescara'nın deneyimli futbolcusu Sulley Muntari sahayı terk etmişti.

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