Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya !
Fikret Orman: Burak Yılmaz’a sıcak bakarım
Arda pilotların da üzerine yürümüş
Salih Dursun imzayı attı ! İşte yeni takımı...
Salih Dursun imzayı attı ! İşte yeni takımı...
Mete Gazoz tarih yazmaya devam ediyor
Mete Gazoz tarih yazmaya devam ediyor
Süper Lig’de büyük kıyım ! Tam 33 ayrı isim...
Süper Lig’de büyük kıyım ! Tam 33 ayrı isim...
Müthiş maçta Arjantin'den Brezilya'ya altın gol !
Müthiş maçta Arjantin'den Brezilya'ya altın gol !
Ozan Tufan rotasını o ülkeye çevirdi
Ozan Tufan rotasını o ülkeye çevirdi
Trabzonspor'dan Deniz Türüç için sürpriz takas önerisi
Trabzonspor'dan Deniz Türüç için sürpriz takas önerisi
Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu
Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu
Beşiktaş'ta Jesus Navas sürprizi
Beşiktaş'ta Jesus Navas sürprizi
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 09 Haziran 2017 17:54

Çarşı’dan Burak Yılmaz tepkisi

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, basında Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki söylentilere tepki gösterdi.

Çarşı’dan Burak Yılmaz tepkisi
A+ A-

Beijing Guoan’da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı söylentisi siyah-beyazlı taraftarları ayaklandırmaya yetti. TFF Olağan Mali Genel Kurulu’nun ardından basına konuşan Fikret Orman’ın, “Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı, babası da bizde forma giydi, bizde oynamasını da isterim. Ancak Burak hakkında Şenol Güneş ile bir şey konuşmadık” ifadeleri Beşiktaş’ın ünlü taraftar grubu Çarşı tarafından tepkiyle karşılandı.

Çarşı grubu Twitter hesabından yaptığı “N’oluyoruz?” başlıklı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Basında bir kaç gündür çıkan malum haberlerin maksadının, Beşiktaş taraftarının sabır sınırlarının ölçülmesinden ibaret olduğuna inanmak istiyoruz. Bizlere Süleyman Sebalar’dan, Vedat Okyarlar’dan, Baba Hakkılar’dan emanet olan bu arma, yalnızca o armayı taşıyacak şerefe ve karaktere sahip oyuncular tarafından temsil edilmelidir.

Beşiktaş, her zaman şampiyonluklar, başarılar kazanma şartıyla değil, her daim Şeref’iyle oynayıp Hakkı’yla kazanma ilkesiyle temsil edilir! Burak Yılmaz’ı istemiyoruz! Midemizi bulandırmayın!”

Fikret Orman: Burak Yılmaz’a sıcak bakarımFikret Orman: Burak Yılmaz’a sıcak bakarım

 

burak yılmaz , beşiktaş , çarşı