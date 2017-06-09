Çarşı’dan Burak Yılmaz tepkisi

Beijing Guoan’da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı söylentisi siyah-beyazlı taraftarları ayaklandırmaya yetti. TFF Olağan Mali Genel Kurulu’nun ardından basına konuşan Fikret Orman’ın, “Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı, babası da bizde forma giydi, bizde oynamasını da isterim. Ancak Burak hakkında Şenol Güneş ile bir şey konuşmadık” ifadeleri Beşiktaş’ın ünlü taraftar grubu Çarşı tarafından tepkiyle karşılandı.

Çarşı grubu Twitter hesabından yaptığı “N’oluyoruz?” başlıklı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Basında bir kaç gündür çıkan malum haberlerin maksadının, Beşiktaş taraftarının sabır sınırlarının ölçülmesinden ibaret olduğuna inanmak istiyoruz. Bizlere Süleyman Sebalar’dan, Vedat Okyarlar’dan, Baba Hakkılar’dan emanet olan bu arma, yalnızca o armayı taşıyacak şerefe ve karaktere sahip oyuncular tarafından temsil edilmelidir.

Beşiktaş, her zaman şampiyonluklar, başarılar kazanma şartıyla değil, her daim Şeref’iyle oynayıp Hakkı’yla kazanma ilkesiyle temsil edilir! Burak Yılmaz’ı istemiyoruz! Midemizi bulandırmayın!”

Fikret Orman: Burak Yılmaz’a sıcak bakarım