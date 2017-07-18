Cassano futbolu bırakma kararından vazgeçti

İtalyan futbolunun ilginç figürlerinden Antonio Cassano yine herkesi şaşırttı! Zaman zaman yaptığı açıklamalar, saha içerisindeki hırçın tavırlarıyla futbol dünyasının manşetlerine çıkan İtalyan oyuncu yine yaptı yapacağını!

8 gün önce Hellas Verona ile sözleşme yenildikten sonra bugün futbola veda ettiğini açıklayan Cassano, ardından yaptığı basın toplantısında futbola geri döndüğünü belirtti.

34 yaşındaki futbolcu kararından çabuk vazgeçerken bu sezon Verona formasıyla Serie A vazgeçecek!

Antonio Cassano, Serie A'da tüm takımlar toplamında çıktığı 400 maçta 112 gol ve 76 asiste imza attı.