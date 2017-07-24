  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 24 Temmuz 2017 22:52

Cassano yine karar değiştirdi !

Geçen hafta futbolu bıraktğını açıklayan ancak karar değiştirip tekrar futbola dönen Antonio Cassano, iki hafta içinde ikince kez futbolu bıraktığını açıkladı.

Cassano yine karar değiştirdi !
A+ A-

İtalyan golcü Antonio Cassano, son günlerde futbola devam edip, edemeyeceğine karar vermiş değil.

Cassano, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona’ya transfer olduktan 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Fakat, yıldız golcü kararını birkaç saat içerisinde değiştirerek futbola devam edeceğini belirtmişti. Bu kararından sonra Cassano, farklı bir karar daha alarak herkesi şok etti. Yıldız futbolcu kariyerini yine sonlandırdığını açıkladı.

35 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter ve Parma'da forma giydi.

karar , cassano , futbolu bıraktı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM