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  4. 31 Mayıs 2017 19:42

Çaykur Rizespor'da sosyal medya operasyonu

Alanyaspor’u yenip Bursaspor’un Trabzon karşısında puan kaybetmesini bekleyecek olan Çaykur Rize’de sosyal medya operasyonu...

Çaykur Rizespor'da sosyal medya operasyonu
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Rize Cumhuriyet Savcılığı, Çaykur Rizespor yönetimi, teknik heyet ve Trabzon’a yönelik sosyal medyada hakaret ve kışkırtıcı paylaşımlar yapılan Rize temalı 20 sahte hesapla ilgili soruşturma başlattı.

Taraftarların yönetime karşı kışkırtıldığı sahte hesaplarda Rize ile Trabzon’u karşı karşıya getirecek paylaşımlara da yer verildiği belirlendi.

Süper Lig’de kalacak son takımı belirleyecek Çaykur Rizespor-Alanyaspor ile Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmaları öncesi sosyal medyadaki sahte Rize temalı hesaplar hakkında savcılık son derece titiz davranıyor.

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