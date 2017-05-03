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  1. 03 Mayıs 2017 21:36

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı gözaltına alındı

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı Miroslav Pelta, yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı gözaltına alındı
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Çekya Futbol Federasyonuna (FACR), polis tarafından baskın düzenlendi.

FACR Sözcüsü Michal Jurman’ın yaptığı açıklamaya göre, federasyonun merkez binasına gerçekleştirilen polis baskınında, başkan Miroslav Pelta gözaltına alındı.

Federasyon yetkililerinin polisle iş birliği içinde olduğunu bildiren Jurman, soruşturma hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Pelta’nın hissedarı olduğu Çekya Birinci Ligi kulüplerinden Jablonec’in binasına da baskın düzenleyen polis, iki olaya ilişkin de bilgi paylaşmadı.

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