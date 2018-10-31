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  4. 31 Ekim 2018 11:12

Cengiz Ünder'den anlamlı hareket

Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, Forlanini San Camillo Hastanesiyatan çocukları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi

Cengiz Ünder'den anlamlı hareket
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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Forlanini San Camillo Hastanesi’nde yatan çocukları ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Cengiz Ünder, Roma kentindeki Forlanini San Camillo Hastanesi’nde tedavileri süren çocuk hastaları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

Çocuklar ve aileleriyle vakit geçiren milli futbolcu, genç hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kulübün yardımlaşma derneği Roma Cares’in Geco Animation ile ortaklaşa düzenlediği “Oyuncak Günü” girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Cengiz Ünder’e yoğun ilgi gösterdi.

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