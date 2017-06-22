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  4. 22 Haziran 2017 18:47

Cengiz Ünder’den Beşiktaş taraftarına övgü

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder’den Beşiktaş taraftarına övgü
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Spor Toto Süper Lig’in şampiyonluk adayı ekiplerinden Medipol Başakşehir’in ve Milli Takım’ın genç yıldızı Cengiz Ünder, Bein Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Genç yıldız futbol hayatından özel hayatına kadar her konuya değindi.

Cengiz, en çok baskı hissettiği stadın Vodafone Park olduğunu belirtirken “En çok baskıyı Beşiktaş’a karşı Vodafone Park’ta hissettim. Tribünlerde boş yer yoktu. Bence en iyi taraftar oradaydı. Beşiktaş taraftarının karşısında sevinirken bile rahat rahat sevinemiyorsun. Sonuçta çok güçlü bir taraftar” ifadelerini kullandı.

Seyircinin ve taraftarın önemine de değinen Cengiz, “Seyircimiz olsa durumumuz farklı olabilirdi. Ama aynı zamanda baskı da yok. Hiç taraftar baskısı altında oynamadım açıkçası” diye konuştu.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de radarında olan 19 yaşındaki genç yıldız Başakşehir formasıyla geçen sezon muhteşem bir sezon geçirdi ve 43 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti.

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