Cenk Gönen: Eve bırakırsanız sevinirim

Menajeri Ahmet Bulut ile daha önce İspanya’ya transfer konusunu konuştuğunu söyleyen Cenk Gönen, ‘Malaga’nın benimle ilgilendiğini söyledi. Bu da beni heyecanlandırdı, 2004’te Göztepe’deyken profesyonel hayatıma atılmıştım. O yıldan beri hayalim önce A Milli Takım’da sonra Türkiye’de büyük takımlarda ve daha sonra Avrupa’da oynamaktı. Bunu gerçekleştirme heyecanı beni olumlu anlamda etkiledi. Çok mutluyum’ dedi.

Hedeflerinde Avrupa’nın olduğunu tekrarlayan Cenk Gönen, ‘Sağolsun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Malaga’nın yetkilileri ve menajerim bu transferde emeği var. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Açıkçası hayallerim gerçek oldu.’ diye konuştu.

Malaga’ya transferinin çok ani geliştiğini vurgulaya Cenk Gönen, ‘Galatasaray kampından geldikten sonra süreç hızlı gerçekleşti. Alelacele her şeyi yaptım. Malaga’nın Hollanda’daki kampa gittik. Adaptasyon sürecim devam ediyor. Temel İspanyolca biliyorum, iki sene önce ders almıştım; şu anda İspanya’da oynuyorum. Takımdaki oyuncuların çoğu İngilizce bilmiyor. Onun için İspanyolca konuşmayı öğrenmeliyim’ ifadelerini kullandı.

‘RÖPORTAJDAN SONRA EV BAKMAYA GİDECEĞİM’

Henüz İspanya’ya yerleşemediğini kaydeden Cenk şöyle konuştu:

‘Daha ev ve araba bile yok. Röportajdan sonra ev bakmaya gideceğim. Güzel bir durum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Benden sonra gelecek Türk kalecilerin önünü açmak istiyorum. Bu yeteneğin bende olduğuna inanıyorum. Güzel Türkiye’mizi temsil edip hepinizin kollarını bakartmak istiyorum. Tek amacım bu.’

‘Övünç Özdem’in bizde araba var seni evine bırakırız’ sözleri üzerine ise Cenk Gönen, ‘Zahmet olmazsa açıkcası çok sevinirim’ dedi.

Takımda kendisiyle birlikte 3 kaleci daha olduğunu kaydeden Cenk Gönen;’Benimle beraber takımda 3 kaleci daha var. Roberto, Andres ve Samuel. Daha yeni yeni isimleri ezberliyorum. Kolay bir süreç değil; ama gerçekten keyifli. Çok güzel bir duygu. En kısa sürede uyum sağlayacağım.’ diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE DÜNYA ÇAPINDA BİR ÇOK KALECİYLE OYNADIM’

Galatasaray’da Muslera başta olmak üzere Türkiye’de iyi kalecilerle oynadığının hatırlatılması üzerinde ise Cenk Gönen,’Türkiye’de Dünya çapında bir çok kaleciyle oynadım.Başta Rüştü Reçber, Fernando Muslera, Tolga Zengin, Hakan Arıkan,,, Onun dışında Taffarel’le birlikte çok iyi antrenörle çalıştım. Hepsinden bir çok şey öğrendim. Hepsi ayrı ayrı şeyler kattı. Burada kendimi gösterip başarılı olmak istiyorum.’ açıklamalarını yaptı.

Birinci kaelci olma durumunun sorulması üzerine de Cenk Gönen,’Şu anda yeni geldim. Olimpiakos’tan hocanın birlikte çalıştığı Roberto da takımda. Ben 3 senelik bir sözleşme imzaladm. Adaptasyon sürecini aştıktan sonra en iyi rekabeti yapabileceğim. GEç olsun, güç olmasın.’ ifadelerini kullandı.

İspanya’da ileride anlatacak bir çok güzel hikaye olacağını kaydeden Cenk Gönen şu ifadeleri kullandı, ‘Geriye dönüp baktığımda, aileme ileride olacak çocuklarıma çok güzel hikayelerim olacak. Bunlara burada da bir çok yenisini eklemek istiyorum.’ dedi.

Arda ve Emre ile konuştuğunu da kaydeden Cenk Gönen,’Her zaman görüştüğüm insanlar. Emre, Galatasaray’dan da takım arkadaşım. İstişare ediyoruz, konuşuyoruz, her zaman yardım edeceklerini söylüyorlar. Bir sıkıntı olduğunda arayıp yardım alıyorum’ diye konuştu.

Röportajın sonunda kendisinde emeği geçenlere teşekkür eden Cenk Gönen, ‘2004’te futbol kariyerime başladım. Benim üzerimde emeği geçen başta Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray takımları olmak üzere tüm kulüplere ve üzerimde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ülkemden destek istiyorum. Hepinizin duasını istiyorum. İnşallah başarılı olup; ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.’ diyerek sözlerini tamamladı.