Cenk Gönen resmen Malaga'da !

Galatasaray'da Cenk Gönen dönemi resmen kapandı. La Liga ekiplerinden Malaga, 29 yaşındaki kaleciyi resmen transfer ettiğini duyurdu.

2 yıl önce Beşiktaş'tan 600 bin Euro karşılığında transfer edilen Cenk Gönen, Sarı-Kırmızılılar'da yalnızca 14 maça çıkabilmişti.

200 bin euro bonservis

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, Sarı-Kırmızılılar'ın 200 bin euro bonservis bedeli elde edeceği belirtildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcularımızdan Cenk Gönen'in transferi konusunda Malaga CF S.A.D. (Malaga) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Malaga kulübü Şirketimize 200.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir. Kulübümüzle sözleşmesi karşılıklı sona erdirilen futbolcu, 2017-2018 sezonu garanti ücretinin 600.000 Euro'luk kısmından feragat etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.