Cenk Tosun'dan iddialı sözler !

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta milli golcü Cenk Tosun, UEFA'nın resmi sitesine konuştu.



İşte Cenk Tosun'un röportajının tamamı;



-Beşiktaş, Avrupa'da hiç yarı finale ulaşamadı. Nasıl bir meydan okumadasınız?



"Yarı finale ulaşacak ve kupayı kazanabilecek kaliteye sahibiz. Beşiktaş'ın tarihini yazmak istiyoruz"



-Çeyrek finalde Lyon ile eşleştiniz. Kuraya nasıl tepki verdin?



"Kurada çıkabilecek en iyi takımlardan biriyle karşılaşacak olmamızdan ötürü mutluyum. Lyon çok form ancak biz de öyleyiz. Sıkı bir yarış olacak"



-Lyon çok iyi hücum ediyor ve çok gol atıyor. Beşiktaş nasıl hazırlanacak?



"Henüz taktikler hakkında konuşmadık. Çalışacağız. Herkes gereken çabayı göstermeye hazır. Şenol Güneş'e inanıyoruz. Bize doğru talimatları vereceğinden eminiz. İlk maçı Lyon'da oynamak avantaj. Lyon'da iyi bir sonuç alıp evimizde işi bitirmek istiyoruz"



-Beşiktaş'ı yeni stadından yenmek zor. Takımın en golcüsüsün. Senin ve takımın için oraya oynamak ne ifade ediyor?



"Yeni stadımızda taraftarımızla birlikte olmak harika bir duydu. Kim gelirse gelsin bizi burada yenmesi zor. Ligde hiç yenilmedik. Taraftarlarımızla takımın daha motive olduğunu düşünüyorum. Onlar, Lyon'un burada oynamasını zorlaştıracaktır"



- Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol attın. Başarının sırrı ne?



"Çok çalışıyorum. Çalışmadan bir şey olmuyor. Dolayısıyla her zaman üzerine koyarak gitmeye çalışıyorum. Forma şansı bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş'taki son üç sezonumda büyük ilerleme kaydettim. Hocamın da bunda büyük katkısı var"



- Beşiktaş şu an ligde lider. Avrupa liginde çeyrek finalde oynayacak. Takım içinde hava nasıl?



"Klişe olacak ama aile gibiyiz. Sahadakileri sadece takım arkadaşım olarak görmüyorum. Antrenmanlarda arkadaşlarımla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor. Aramızda kıskançlık yok."



- Biraz Ricardo Quaresma'yı anlat. Sana kilit paslar veriyor. Aranızda özel bir bağ mı var?



"Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Bazı şeyleri otomatiğe bağladık. Quaresma top ayağında olduğunda ve pas kolladığında, benden her zaman kendimi göstermemi istiyor. Çok iyi ortalar açıyor. Bu da bizim için ileri bölgede büyük avantaj sağlıyor."