Cenk Tosun'un maçında füze alarmı !

Premier Lig’in 23. haftasında Tottenham’ın sahasında Everton’u ağırladığı karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0’lık skorla kazandı. Beşiktaş’tan rekor bonservis bedeliyle Everton’a transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun da karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.

Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan karşılaşmanın devre arasında ilginç bir olay yaşandı. ABD’nin Hawaii eyaletinde maçı yayınlayan kanal, karşılaşmada devre arasına gidilirken yayını ‘füze alarmı’ nedeniyle kesti.

Hawaii’de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı. Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla “Hawaii’ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir” bilgisi gönderildi.

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.