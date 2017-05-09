Cenk'in babası: Annesi hüngür hüngür ağladı

Ligde son sekiz haftadır gol bulamayan ve gol krallığı yarışında zirveyi Alanyasporlu Vagner Love'a kaptıran Beşiktaşlı Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, oğlunun 'pas alamadığını' savundu.

Lig Radyo'ya bağlanan baba Tosun, Fanatik yazarı Yemen Ekşioğlu'nun dünkü yazısında geçen, "Cenk'i zevk için yarım saat döverim" ifadesinin aileyi üzdüğünü dile getirdi.

İşte Baba Tosun'un açıklamaları...

'Annesi hüngür hüngür ağladı'

"Kim kimi dövüyor. Annesi Selma hanım yazıyı okudu hüngür hüngür dakikalarca ağladı. Bizim oğlumuz performans olarak eleştirilebilir. Kaldı ki, oyuna girdikten sonra iyi de oynadı. F.Bahçe'nin iki kırmızı kartında onun payı var. Ülkenin gol kralı, milli takımın santraforu. Antep'i üç buçuk yıl sırtladı. Beşiktaş'ta da iyi oynuyor, gollerini sıralıyor. Şu dönem formu düşük olabilir. Ancak dayak, dövm ek ne demek? Benim oğlum karakteriyle, duruşuyla gündeme gelen bir çocuktur. Maç, kamp, idman dışı evinden çıkmaz. Bir yere giderse eşiyle gider; dondurmacıya gitse bize haber eder. Almanya'da da aynıydı, burada da aynı. Sadece işiyle ilgilenir. Benim oğlumu kim dövecekmiş?"

'Q7'nin çok asisti oldu ama artık o da pas vermiyor'

"Talisca ve Quaresma oğluma yakın dönemde pas vermiyorlar" diyen Tosun, şöyle devam etti:

"Q7'nin çok asisti oldu ama artık o da pas vermiyor uygun pozisyonlarda. Talisca'nın umurunda mı Beşiktaş? Bir yıl daha burada sonra hedefi Premier Lig… Hata yapıyor diye adam döveceksek Aboubakar'ı 100 kere dövmeli; görmediniz mi Dinamo Kiev maçında yaptıklarını. Fabri'yi Lyon maçındaki hatası nedeniyle ülkeye sokmamak lazım! Olur mu? Futbol bu! Hataya açık bir oyun. Benim oğlum, Beşiktaş için canını dişine takıyor; profesyonel yaşıyor. Böyle eleştirilemez! Ailesi olarak çok üzülüyoruz."