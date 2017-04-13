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  1. 13 Nisan 2017 17:52

Chedjou'dan Lyon'a taktik

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Chedjou, Beşiktaş'ın Lyon'la karşılaşacağı Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Chedjou'dan Lyon'a taktik
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Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fransa'nın Lyon ekibine konuk oluyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray forması giyen Chedjou Fransa basınına çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Bir dönem Lille forması da giyen Aurelien Chedjou, Lyon - Beşiktaş maçı öncesi L'Equipe gazetesine konuştu. 

"Onları nefes nefese kalana kadar koşturmalısınız"

"Taraftarlarımızın tepkisini çekmek pahasına Beşiktaş'ın ligde lider olması şansa değil" diyen Chedjou, "Savunma hatları oldukça önde. Topsuz oynamayı sevmiyorlar. Onları nefes nefese kalana kadar koşturmalısınız" ifadelerini kullandı. 

31 yaşındaki savunma oyuncusu 2007 ile 2013 yılları arasında Lille A takımında forma giymişti.

Ajansspor

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