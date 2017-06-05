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  4. 05 Haziran 2017 19:07

Cheick Tiote hayatını kaybetti !

Fildişi Sahilli orta saha Cheick Tioté, Çin'de antrenman sahasına geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.

Cheick Tiote hayatını kaybetti !
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Çin Süper Ligi’nde forma giyen Fildişi Sahilli orta saha Cheick Tioté, hayatını kaybetti. Antrenmanda rahatsızlanarak bir anda yere yığılan 30 yaşındaki futbolcunun hastaneye kaldırıldığı ve burada son nefesini verdiği kaydedildi.

BBC muhabiri Tim Hague, Pekin kaynaklarına dayandırdığı haberde Tiote’nin hayata veda ettiğini duyurdu. Tiote, geçtiğimiz sene Galatasaray’a imza için İstanbul’a gelmişti. Yıldız oyuncu sağlık testlerinden geçmesine rağmen, sağlık ekibinin tavsiyesiyle oyuncuya imza attırılmamıştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United’da 6 yıllık bir serüven yaşayan tecrübeli orta saha, 2017 yılında Beijing Enterprises takımına transfer olmuştu.

Beşiktaşlı Demba Ba, Newcastle’dan eski takım arkadaşı için üzüntüsünü dile getirdi.

AMK Gazetesi

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