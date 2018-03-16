Çiftlik Bank mağdurları Muslera'dan yardım istiyor

Türkiye son günlerde Çiftlikbank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. 27 yaşındaki sözde girişimci Mehmet Aydın, internet üzerinden oynanan oyun üzerinden para kazandırma vaadiyle onbinlerce insandan para toplayıp, geçtiğimiz günlerde Uruguay'a kaçmıştı…

MAĞDUR OLANLAR MEHMET AYDIN’A ULAŞMAK İSTİYOR

Olayın Galatasaray'ı ilgilendiren kısmı ise tam da burada başlıyor… Kısa yoldan emeksiz kazanç ümidiyle sanal inek, keçi ve tavuklara para yatırıp mağdur olanlar, Uruguay'daki yetkililerle irtibata geçip Mehmet Aydın'a ulaşmak istiyor.

Bunun için de sosyal medya aracılığıyla yapılan yazışmalarda, Türkiye'deki en ünlü Uruguaylı, Fernando Muslera ismi üzerinde mutabakat sağlandı! Mağdurlar, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisinden yardım istemeye hazırlanıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ‘Galatasaray’ın kalecisi var Uruguaylı, onunla konuşalım.İşimizi halletse halletse o halleder’ ifadeleri kullanıldı. Yani Muslera'dan bu kez de Çiftlikbank mağdurlarını kurtarması bekleniyor…