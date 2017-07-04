Clichy transferine De Jong engelİ !

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ciddi olarak ilgilendiği Fransız sol bek Gael Clichy’nin Medipol Başakşehir’e imza atmak için İstanbul’a gelmesi üzerine Fransız sol bek Clichy transferi ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

beIN SPORTS'un iddiasına göre Fransız oyuncu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı dönemlerde Manchester City'den takım arkadaşı Nigel De Jong'a görüşmelerini sordu.

Yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı oyuncunun Gael Clichy’ye Galatasaray’la ilgili verdiği referansların transferin olumsuz sonuçlanmasına neden oldu.

Nigel De Jong’un eski takım arkadaşı Clichy’e “Galatasaray’da ödemeler zamanında yapılmıyor. Sürekli teknik direktör değişikliği yaşanıyor” demesi üzerine Clichy’nin Galatasaray’a transferi ile ilgili kararını değiştirdiğini ve Medipol Başakşehir’e karar verdiği belirtildi.