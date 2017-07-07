Clichy’nin neden Galatasaray’ı seçmediğini belli oldu

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte katıldığı imza töreninde transfer süreci hakkında bilgi veren Clichy, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la görüştüm. Galatasaray’da benimle yalnızca 1 yönetici konuştu. Medipol Başakşehir’in ise 5 yöneticiyle görüşmeye gelmesi beni etkiledi. Aynı zamanda kulüp bir proje kulübü. Gelmeden aileme ve menajerime de danıştım. Onların da onayını alınca imza attım” dedi.

İstanbul'da 3 yıldan fazla kalmak istediğini aktaran Fransız oyuncu Clichy şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Ben bir Fransızım ve Fransa'da büyüdüm. Fransızlar bildiğiniz gibi tatil için Türkiye'ye çok gelirler. İstanbul Dünya'nın bildiği çok güzel bir şehir. İstanbul'da bir insanın aradığı her şey var. Bildiğiniz gibi 14 yıl İngiltere'de oynadım. Bu karar benim için çok büyük ve radikal bir karardı. Benim de bir ailem ve çocuklarım var. Ailemle konuştuktan sonra böyle bir kararı büyük bir keyifle aldım. Burası benim için çok büyük bir değişim ve aynı zamanda büyük bir macera hayatımda. Burayla 3 yıllık sözleşmem var. Umarım 3 yıl ve daha fazla İstanbul'da bulunurum.”

Clichy 3 yıllık sözleşme imzaladı