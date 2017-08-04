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  4. 04 Ağustos 2017 18:01

Come to Beşiktaş çılgınlığı sürüyor

Sosyal medyada Quaresma ve Pepe ile başlayan Come to Beşiktaş çılgınlığı son hızla devam ediyor.

Come to Beşiktaş çılgınlığı sürüyor
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Negredo transferinin ardından başlayan ‘Come to Beşiktaş’ videosu çılgınlığına bir yenisi daha eklendi.

Barcelona’dan Fransa;’nın Paris SAint GErmain takımını rekor transfer ücreti ile transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar’ın imza töreni görüntülerine ‘Come to Bwşiktaş’ çılgınlığıda dahil oldu.

İşte İngilizlerin hazırladığı ve sosyal medyada günün en çok paylaşılan görüntüsü…

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