Conte’den Hazard ve Barcelona açıklaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin teknik direktörü Antonio Conte, Barcelona ile adı anılan Eden Hazard hakkında açıklamalarda bulundu.

Neymar’ın 222 milyon Euro’ya PSG’ye transfer olmasının ardından Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurma arayışına giren Katalan devi, Chelsea’nin Belçikalı yıldızını transfer etmek istiyor.

Konu hakkında açıklama yapan Conte, “Hazard üst düzey bir oyuncu ama tekrar ediyorum, ben antrenörüm ve görüşümü açıklıyorum. Son kararı daima kulüp verir” ifadelerini kullandı.

İtalyan hoca, “Hazard’ın Chelsea için oynamasını bekliyorum. Oyuncu ya da oyuncular kaybetmek için doğru zaman değil” diyerek Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını dile getirdi.

26 yaşındaki futbolcu, 2012 yılında Lille takımından 35 milyon Euro’ya transfer edilmişti.