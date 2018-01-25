Conte'den Türkiye'ye Batshuayi mesajı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Chelsea'nin forveti Batshuayi'nin geleceği hakkında teknik direktör Antonio Conte açıklamalarda bulundu. Genç futbolcunun başka bir takıma kiralık verilip verilmeyeceği yönündeki soruya cevap veren İtalyan teknik adam, çarpıcı ifadeler kullandı.

Sezon başından bu yana hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray'ın gündemine gelen Chelsea'nin forveti Batshuayi hakkında Antonio Conte önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Batshuayi düzenli olarak forma giymek istiyor. Ben de oyuncularıma karşı her zaman dürüst olmaktan yanayım. Batshuayi'nin durumu hakkında da değişen bir şey yok. Yeni bir forvet alıp almayacağımızı açıkçası bilmiyorum. Ancak eğer alırsak o zaman Batshuayi'yi kiralık gönderebiliriz." diye konuştu.