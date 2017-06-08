Cristiano Ronaldo'nun kazancı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü para dergisi Forbes, geleneksel en çok kazanan sporcular listesini yayınladı.

Real Madrid’in bu sezon İspanya ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cristiano Ronaldo, üst üste 2. sezonda da en çok kazanan sporcular listesinin zirvesinde yer aldı. Portekizli oyuncunun geliri 93 milyon dolar oldu. En çok kazanan futbolcular listesinin 2. basamağında Lionel Messi yer aldı. Kulübünden primlerle beraber 53 milyon dolar kazanan Arjantinlinin reklamlarla birlikte cebine 80 milyon dolar girdi.

Ronaldo’dan önce 15 yıldır listenin en üst basamağında bulunan Tiger Woods ve Floyd Mayweather ikilisinin gerilemesi devam etti. Sıkıntılı günler geçiren Tiger Woods, bu yıl 17. sırada bulunurken; son 12 ayda maç yapmayan Mayweather ise listede yer almadı. İlk 100 sıradaki sporcunun bir önceki listede 3.15 milyon Dolar olar toplam geliri, son 12 ayda biraz gerilese de 3.11 milyar dolar oldu.