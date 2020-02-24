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  4. 24 Şubat 2020 08:29

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç'a istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'a 21 yıl sonra yenilmesinin ardından Fenerbahçe yönetimine yüklendi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ali Koç'a istifa çağrısı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maç sonrası, Ali Koç yönetimini istifaya çağırdı.

Uçum, Twitter adresinden şöyle yazdı: “Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dipi yaşattınız, yük olmayı bırakın”

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