Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Kılıç'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Kılıç'ı kabul ettiği belirtildi.

Olimpiyat Oyunları'nın maskotu "Çakır"ın da eşlik ettiği kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılış davetiyesi takdim edildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonunun Samsun'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Kabulün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın maskotu olan ve yöresel kıyafetler giyen "Çakır"ın kasketindeki 8 köşe, Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıyor. Maskotun ayakkabıları ise yöreye özgü "yumurta topuk" olarak bilinen ayakkabıdan esinlenerek hazırlandı.