Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulüplere 'Arena' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda konuştu.

Erdoğan, Uluslararası Türk Dili Kurultayı’ndaki konuşmasında, "Bir özentidir, gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken, bu özentilerle adeta biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa’daki arenaları kalkıp, spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Bunlar konuşulmadığı sürece genç nesiller, bunun bedelini farklı şekilde ödüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8’inci Uluslararası Türk Dili Kurultayı’na katıldı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kurultayda hitap eden Erdoğan, Türkçe’ye daha sıkı sahip çıkma mecburiyetinde olunan bir dönemden geçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir özentidir, gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken, bu özentilerle adeta biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa’daki arenaları kalkıp, spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz. Bunları konuşacağız. Bunlar konuşulmadığı sürece genç nesiller, bunun bedelini farklı şekilde ödüyor. Teknolojinin tüm dünyayla birlikte bizi de belirli sınırlara ve dillere mahkum etme tehdidi karşısında, Türkçe’ye daha sıkı sahip çıkma mecburiyetinde olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu gelişmeleri bir arada değerlendirdiğimizde Türk dili konusunda yürütülen çalışmaların öneminin giderek, arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Bilindiği gibi Galatasaray'ın futbol stadyumunun adı Türk Telekom Arena, Beşiktaş'ın stadyumunun adı Vodafone Arena, Fenerbahçe basketbol takımının spor salonunun adı ise Ülker Sports Arena.