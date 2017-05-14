Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıfbank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kulüpler Şampiyonluğunu kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı gönderdi.

BAKAN KILIÇ'TAN TEBRİK MESAJI

Bakan Kılıç, Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenerek kupayı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Kılıç, ayrıca VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'i telefonla arayarak tebrik etti. Şampiyonayla ilgili bilgiler de alan Bakan Kılıç, yayımladığı mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyonun finalinde Rexona Sesc'i büyük bir farkla yenerek dünya şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tüm kalbimle kutlarım. Şampiyonlukta emeği geçen sporcuları, teknik kadroyu ve VakıfBank Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası müsabakalarda temsilcilerimizin elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. VakıfBank'a bizlere yaşattıkları gurur ve sevinç için bir kez daha teşekkür ediyorum."