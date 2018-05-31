Cüneyt Çakır: 42 gün üst üste eşimle...

Bu yaz Rusya’da 14 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda görev alacak olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, TRT Spor’da bir programa katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Çakır, “Dünya Kupası’ndaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yaklaşık 10 yıldır ekibimizle maçlara çıkıyoruz. Ekip olmak önemli bir şey. Saha içinde sadece maç yöneterek iyi bir ekip olunmuyor. Saha dışında da iletişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Keyif almasak bu işi yapmayız. Dünya Kupası’nda final yönetmek her hakemin hedefidir. Biz Dünya Kupası’na çok çalıştık ve hazırız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Çakır yardımcılarıyla iyi bir ekip olduklarını, “13 yıllık evliyim. Hiçbir zaman 42 gün üst üste eşimle kahvaltı yapmadım ama Bahattin ve Tarık ile yaptım” şeklinde esprili bir dille anlattı.

“İyi hakemin çok iyi kondisyonu olması gerekir”

Dünya Kupası yolunda birçok önemli testten geçtiklerini belirten Cüneyt Çakır, “İyi bir hakemin çok iyi kondisyona sahip olması gerekir. Maçın son düdüğü çalmadan bir hakemin yorulma lüksü olmaz. Biz Dünya Kupası’na hazırlanırken 7 seminer gördük. Dünya Kupası hazırlık sürecinde bir tane testte bile başarısız olursanız Dünya Kupası’na katılma hakkınız olmuyor” şeklinde konuştu.

“Futbolumuzda en önemli eksiklik saygı”

Türk futbolunda ‘saygı’ kavramının eksikliğinden bahseden FIFA kokartlı hakem, “Futbolumuzda en önemli eksiklik saygı. Futbolu ileri götürmek istiyorsak herkes birbirine saygı göstermeli. Biz Türk futbolunda olmayan bir şeyi yaptık ve istikrarı sağladık. Dünya Kupası’nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ekip olarak hem kısa hem de uzun vadeli planlarımız var” diye konuştu.

“Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık gelecek vaat ediyor”

Spor Toto Süper Lig’de görev alan hakemlerden Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık’ı beğendiğini dile getiren başarılı hakem, “Ligimizde çok değerli hakemler var. Biz ligin hakemler olarak 19. takımıyız. Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık gelecek vaat eden hakemlerimizden” açıklamasında bulundu.

“VAR’a hepimiz sahip çıkmalıyız”

Gelecek sezondan itibaren Süper Lig’de uygulanmaya başlayacak VAR sistemi ile ilgili de konuşan Çakır, şunları söyledi:“Video hakem sistemini uzun süredir test ediyoruz ve çok güzel geri dönüşler aldık. Video hakem sistemini ilk uygulayan ülkelerden biri olacağız. Gelecek sezon Video Hakem Sistemi’ni uygulamaya başlayacağız. VAR sistemi hakemler için değil futbol için gelen bir uygulamadır. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Video hakem sisteminin ilk uygulanacağı zaman aksaklıklar olabilir önemli olan anlayışla karşılamak.”

“En ağır eleştiriyi biz kendimize yapıyoruz”

Hangi takımı tuttuklarına dair ortaya atılan söylentilere de cevap veren Cüneyt Çakır, “İnsanlar keşke bizim tuttuğumuz takımları merak ettikleri kadar futbolcuların gerçekte tuttuğu takımları merak etseler. Yönettiğimiz maçlardan sonra en ağır eleştiriyi biz kendimize yapıyoruz” dedi. Tarık Ongun ve Bahattin Duran ise ekip olarak Dünya Kupası’na çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Duran ve Ongun, 2015 yılında görev aldıkları Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final karşılamasını ise unutamadıklarını belirtti.