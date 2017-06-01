Dani Alves: Barcelona bana saygısızlık yaptı

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Juventus’un deneyimli sağ bek Dani Alves, eski takımı Barcelona’ya yüklendi. The Players Tribune’e kariyerinin hikayesini yazan Brezilyalı, Barça’dan ayrılık sürecine de değindi.

Deneyimli oyuncu, “Geçen yaz kulüpten ayrılmadan önce Barcelona yönetim kurulu bana saygısızlık yaptı mı? Keisnlikle. Açıkça böyle hissediyorum ve bana aksini anlatamazsınız. Ancak, sekiz sene oynadıktan, her şeyi kazandıktan sonra o kulübü kalbinizde sonsuza kadar taşımamazlık edemezsiniz. Menajerler, oyuncular, yönetimler gelip gider. Lakin Barça hep olduğu yerde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Juventus’a gitmeden önce yönetime son bir söz söylediğini de açıklayan başarılı kanat oyuncusu, “Beni özleyeceksiniz” dediğini belirtti. Yazısında bu sözünü anlamlandıran Dani Alves şu kelimelere yer verdi: “Bir futbolcu olarak beni özleyeceklerini kastetmedim. Barça’nın bir sürü muhteşem oyuncusu var. Demek istediğim şuydu; benim ruhumu özleyecektiler. Soyunma odası ortamına gösterdiğim önemi özleyecektiler. Formayı sırtıma her geçirdiğimde döktüğüm kanı özleyecektiler.”

“Büyülü bir oyun okuma yeteneğine sahip bir dahi” olarak tanımladığı Pep Guardiola’nın ilk transferlerinden biri olan Dani Alves, 2008’de Sevilla’dan Barcelona’ya gelmiş ve üç Şampiyonlar Ligi, altı da La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 23 kupa kaldırmıştı.