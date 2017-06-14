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  4. 14 Haziran 2017 18:07

Daum Rumen gazeteciye patladı

Romanya Teknik Direktörü Christoph Daum, 3-1'lik Polonya mağlubiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında esti gürledi.


Christoph Daum, basın toplantısında Rumen... paylaşan: AMKSpor
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Beşiktaş ve Fenerbahçe’yle başardıklarıyla ve sempatik havasıyla Türk futbolseverler arasında sevilen bir figür olan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, görmeye alışık olmadığımız bir haliyle gündeme damga vurdu.

Romanya Milli Takımı’nı çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, 3-1’lik Polonya mağluibyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında adeta gürledi. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 6 puanla dördüncü sırada yer alan ve gruptaki tek galibiyetini Ermenistan’ı deplasmanda 5-0 mağlup ederek alan Romanya’da basın Daum’un ve Milli Takım’ın performansını yoğun bir şekilde eleştiriyor.

Eleştirilere cevap veren deneyimli teknik adam sorusunu yanıtladığı muhabire patladı ve Milli Takım’a yardımcı olmamakla suçladı. Daum “Ben senden daha çok Rumenim” ifadelerini kullandı.

polonya , romanya , daum