Demba Ba muamması !

Beşiktaş'ın sözlü olarak anlaştığı Demba Ba’nın dün Çin’in Shanghai Shenhua takımıyla imzaladığı ve eski takımına döndüğü iddiaları ortaya atıldı. Hatta Senegalli oyuncunun 2 yıllık imza attığı, ilk yıl için 12 milyon euro, ikinci yıl için de 8 milyon euro olmak üzere toplam 20 milyon euro kazanacağı belirtildi. Ancak Beşiktaş cephesinden bu iddialara yalanlama geldi. Demba Ba ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, “Resmi imza yok. Ancak olumsuz bir şey de yok” dedi.

Şu an ibre Beşiktaş’tan yana

Siyah-Beyazlı cepheden Demba Ba görüşmeleriyle ilgili gelen görüş şöyle: Bizim oyuncuyla ilgili görüşmelerimizde hiç bir pürüz yok. Çin’den teklif geldiği haberleri doğru ama iddia edilen rakamlar doğru değil. Demba Ba’nın tavrı da şu anda Beşiktaş forması giymekten yana. Ancak bazı menajer oyunları oluyor, ortalığı bulandırmaya çalışanlar var. Demba Ba ile yarın (bugün) bir kez daha görüşeceğiz. Hocamız Şenol Güneş de onun gelmesini çok istiyor. Başkanımız da bu konuda fikrini daha önce açıklamıştı. Şu anda Demba Ba’nın Beşiktaş’a transfer olma ihtimali daha ağır basıyor.

Son durak Antalya’da

Vodafone-Beşiktaş işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Geleceğin KaraKartalı Projesi’nde Antalya seçmeleri de yapıldı. 27 Mayıs’ta Ankara, 3 Haziran’da da İstanbul’da seçmeleri var. Ardından toplanan 35 çocuk, Nevzat Demir Tesisleri’nde 4 günlük teste tabi tutulacak. En az 3 çocuk alt yapıya kazandırılacak. Dünyanın ilk dijital scouting çalışması olan bu seçmeler futbol ve teknoloji işbirliği açısından da önem taşıyor.