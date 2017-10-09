Demirkol: Senden bir şey olmaz, defol !

NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi yorumlayan Mehmet Demirkol, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan çıkması için düzenin değişmesi gerektiğini belirtti.

“Kendimize bir yol çizelim. Küresel düşünelim ama yerel davranalım. Ondan sonra olur kardeşim, olmaması mümkün değil” diyen Demirkol, şöyle konuştu:



“Ama şunlar olmayacak. Futbol lisesi var. Oraya torpilli adam almayacaksınız kardeşim. Beşiktaş altyapısı, Fener altyapısı… ‘İşte Başkan, bizim yeğen var, çok da futbol oynamak istiyor. Bi görsen Rıdvan. Rıdvan’ın daha tekniği… Ha bu arada bizim inşaat işi ne oldu? Aa ayıpsın abi.’ Bunlar olursa olmaz. 13-14 yaşındaki çocuklara bu işler torpille dönüyor dersen bu çocuktan ne olur ki?”

Ünlü yorumcu sözlerine devam etti:

“Burada düzen böyle dönüyor. Bu düzeni kırmazsan da hiçbir şey düzelmez. ‘Ya bu düzen değişmez’… Bu düzen değişmez diyen gitsin abi. Değişir. Bu ülkede çok şey değişir.Bu ülke kurtuluş savaşını yaşadı. Bu ülke yeniden kuruldu ve şahane de bir yer oldu. Bu ülke değişir, 3 tane kafayı takmış adama bakar. ‘Bu ülkeden bir şey olmaz’… Senden bir şey olmaz, defol. Senden olmaz. Ben görüyorum çoluk çocuğu ne kadar yetenekli adamlar olduğunu etrafta. Beden eğitimi okullarından çıkan çocuklar ne oluyor biliyor musun? Polis oluyor hepsi. Memleketin polise ihtiyacı da var, onlar da fizikli çocuklar. Ama hepsi polis olmasın ya, bir kısmı da antrenör olsun bir zahmet. Aldıkları eğitimin karşılığını versinler. Bunlar zor işler değil ki. Bak, Atınç’ın bonservisiyle olur. Maliyetli işler değil. Akıl koyacaksın ortaya. Türkiye’de Spor Bakanlığı bu kararı verecek, Milli Eğitim Bakanlığı bu kararı verecek. Bu futbolu arpalık olmaktan çıkaralım”.