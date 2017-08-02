Demirören ile Lucescu bir arada !

Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adam Mircea Lusescu ile milli takım teknik direktörlüğü için temasa geçti. Şenol Güneş ile görüşmelerin olumsuz geçmesinin ardından hoca arayışlarını sürdüren TFF yönetimi gözünü tecrübeli hocaya çevirdi.

4 MAÇLIK ANLAŞMA

İlk olarak 4 maçlık bir anlaşma üzerine yoğunlaşan federasyonun, Lucescu ile görüşmenin ardından uzun süreli bir anlaşma planı üzerinde duruyor.

G.SARAY'I BEKLETİYOR

Dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Mircea Lucescu, kendisine teklif edilen sportif direktörlük teklifini değerlendirmek için süre istemişti. Rumen hocanın TFF ile yapacağı görüşme nedeniyle G.Saray'ı beklettiği, federasyon ile anlaşma sağlanmaması halinde G.Saray'ın teklifini kabul edeceği belirtildi..