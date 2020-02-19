Deneyimli spor muhabiri Burhan Can Terzi Ajansspor’da

Saran Group bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin bir numaralı spor portalı olan Ajansspor’un deneyimli kadrosuna Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi de eklendi.

Terzi, Galatasaray’daki tüm gelişmeleri ve spor gündemini Ajansspor’da paylaşacak.

Ajansspor, yenilenen görünümü, son teknoloji altyapısı ile spor gündeminin nabzını tutmaya ve özel haberleriyle de spor kamuoyuna yön vermeye devam ediyor.

Ajansspor, 2020 yılında bünyesine yeni isimler eklemeye devam edecek.

BURHAN CAN TERZİ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Burhan Can Terzi, aktif gazeteciliğe Fotospor gazetesinde başladı. Ardından Güneş gazetesinde editörlük ve spor müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Terzi, Akşam gazetesinde spor, kültür sanat, tarih ve magazini kapsayan birçok önemli haber ve röportaja imza attı.

TGRT ve BengüTürk ekranlarında futbol içerikli televizyon programlarında da yer alan Terzi, son olarak Türkiye gazetesinde Galatasaray muhabiri olarak, 4 yıl süreyle görev yaptı. Spor gazeteciliği kariyerinin yanında Türkiye Spor Gazetecileri Derneği (TSYD) ve TÜFAD üyesi olan Burhan Can Terzi’nin aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu C Antrenör Belgesi bulunuyor.