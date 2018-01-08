Deniz Naki'ye silahlı saldırı !

Amedspor futbolcusu Deniz Naki, Almanya'da silahlı saldırıya uğradı. Deniz Naki'nin saldırı sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saat 01:15'te Amedspor futbolcusu Deniz Naki'nin bulunduğu arabaya, Almanya'da Aachen otobanında kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Saldırı sonrası Naki'nin kendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Alman polisi konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Barış çağrısı yaptığı için terör örgütü propagandası yapmaktan ceza almıştı

Deniz Naki geçen aylarda “Barış” çağrısı yaptığı tweetleri nedeniyle, “Terör örgütü propagandası” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Naki’nin bu cezasını 5 yıl erteleyerek futbolcunun hapse girmesine gerek olmadığına hükmetmişti.

Deniz Naki kimdir?

1989 yılında Almanya Düren'de dünyaya gelen futbolcu Deniz Naki futbol yaşantısına doğduğu yerin takımı FC Düren alt yapısında başlamıştır. Daha sonra Bayer Leverkusen alt yapısına geçmiş ardından 2. Lig ekiplerinden Rot Weiss Ahlen takımına kiralık olarak ve oradanda FC St. Pauli, SC Paderborn, Gençlerbirliği ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Amed SK takımında forma giymektedir.