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  4. 18 Şubat 2018 16:44

Denys Boyko: Türkiye'de adeta...

Beşiktaş'tan Dinamo Kiev'e kiralık olarak giden kaleci Denys Boyko, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Denys Boyko: Türkiye'de adeta...
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2015/16 sezonunun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutturamayan Denys Boyko, son olarak Ukrayna'nın Dinamo Kievtakımına kiralanmıştı.

Sezon sonuna kadar Kiev forması giyecek olan 1.97 boyundaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'taki günlerine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı. 

"Türkiye'de adeta denizin dibindeydim." diyen Boyko, "Dinamo Kiev'e geri dönmek ve özellikle de son oynadığım maç, benim için yeniden nefes almak gibiydi." sözlerini kullandı.

Boyko, Kiev'de kendisine gösterilen sevgiden ötürü taraftarlara, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkürlerini iletti.

beşiktaş , boyko , dinamo kiev
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