CANLI MAÇ DEV DERBİDE KADROLAR AÇIKLANDI !
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  4. 29 Nisan 2018 16:23

Derbi öncesi 4 taraftara gözaltı !

Galatasaray'la oynanacak maç için Türk Telekom Stadı'na gelen Beşiktaş taraftarları, bir otobüsün camını kırınca 4 taraftarın gözaltına alınmasına sebep oldu.

Derbi öncesi 4 taraftara gözaltı !
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Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

4 TARAFTAR GÖZALTINDA

Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 4 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.

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